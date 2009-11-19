Тимошенко: в Україні почалася масштабна розробка уранових руд

Під час засідання Українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва, яке пройде завтра, 19 листопада, у Ялті, планується обговорити питання збагачення українського урану і виробництва ядерного палива на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу.

«Я переконана, що вже почала втілюватися в життя головна стратегічна лінія України щодо створення власного ядерно-паливного циклу. 18 років це питання ставилося, і зараз ми починаємо втілювати його в життя», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що в Україні розпочалася масштабна розробка уранових руд.

«Ми обговорюватимемо на економічному комітеті питання збагачення урану в єдиному збагачувальному центрі, який Україна потім зможе використовувати для виробництва власного ядерного палива», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Окрім того, відзначила прем`єр, під час засідання комітету буде обговорено питання будівництва на території України заводу з виробництва власного українського ядерного палива.

«Ми посилюватимемо атомну електроенергетику України, як один з напрямів диверсифікації і забезпечення власними енергоресурсами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що для неї, як для прем`єр-міністра, посилення і утвердження енергобезпеки України є одним з найважливіших пріоритетів.

Нагадаємо, 30 жовтня джерело в «Росатомі» повідомило УНІАН, що контракт між ВАТ «ТВЕЛ» і НАК «Енергоатом» про поставки ядерного палива на українські АЕС планується підписати на засіданні Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, яке пройде в Ялті в листопаді поточного року. Згідно з домовленостями, зафіксованими у підсумковому протоколі квітневого засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, Україна і Росія мали до 15 липня п.р. укласти довгостроковий контракт на поставки ядерного палива для АЕС України після 2010 року.

Зокрема, у домовленостях зафіксовано, що за умови укладення довгострокового контракту на поставки ядерного палива для АЕС України після 2010 року на 12 діючих енергоблоків АЕС, а також за умови закупівлі українською стороною у Росії, починаючи з 2011 року, всього обсягу послуг із збагачення урану російська сторона забезпечить свою участь у будівництві заводу з фабрикації ядерного палива в Україні за російськими технологіями. При цьому передбачається, що підприємство буде споруджено до терміну, необхідного для забезпечення перших паливних завантажень 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, які планується ввести в експлуатацію в 2015-2016 рр.

На даний момент монопольним постачальником ядерного палива на українські АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ».

Термін дії довгострокового контракту на поставки ядерного палива між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ» закінчується 1 січня 2010 року.