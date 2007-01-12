Найстаріший Ford виставили на продаж (фото)

У США, на аукціоні RM, який пройде в Арізоні 19 січня, буде виставлений найстаріший автомобіль марки Ford, який зберігся до наших днів. Як повідомляє Motor Authority, даний автомобіль став третьою машиною, яку продав Генрі Форд.

Виставлений на продаж Ford Model A, був випущений у 1903 році і проданий за 850 доларів підприємцеві, який займався виготовленням вершкового масла. За 104 роки машина змінила тільки чотирьох власників. Її нинішній господар придбав автомобіль у 2001 році.

Ford Modеl A оснащувався двоциліндровим двигуном об`ємом 1,6 літра. Потужність цього силового агрегату досягала восьми кінських сил. Автомобіль комплектувався двошвидкісною коробкою передач і мав задній привід.

Очікується, що новий власник найстарішого з автомобілів Ford, що збереглися, заплатить на аукціоні від 400 до 500 тисяч доларів.

Лента.ру