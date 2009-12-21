З Байконуру на МКС стартували три космонавти

Росіянин, японець і американець

Космічний корабель "Союз ТМА-17" з екіпажем 22-ї експедиції на Міжнародну космічну станцію (МКС) стартував з космодрому Байконур. До основного складу екіпажа входять командир транспортного пілотованого корабля (ТПК) "Союз ТМА-17" Олег Котов (Роскосмос), бортінженер ТПК "Союз ТМА-17" японець Соїчі Ногучі (Japan Aerospace eXploration Agency JAXA), бортінженер ТПК "Союз ТМА-17" американець Тімоті Кример (NASA). Стиковка космічного корабля "Союз ТМА-17" з МКС планується 23 грудня о 01:54 (час московський), повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

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