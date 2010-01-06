Google представив свій перший мобільний телефон (фото)

Корпорація Google у вівторок, 5 січня, офіційно представила свій перший комерційний апарат, розроблений спільно з тайваньською HTC. Презентація смартфону Nexus One, покликаного стати конкурентом iPhone, відбулася в штаб-квартирі Google в каліфорнійському місті Маунтін-В’ю, передає AFP.

На думку виконавчого директора НТС Пітера Чоу (Peter Chou), Nexus One розширить уявлення громадськості про можливості смартфону. "Приголомшливий союз форми і функцій", - коментує новинку Ерік Тсенг (Erick Tseng) з Google.

Придбати новий смартфон можна буде в онлайн-магазині Google. Ціна на апарат без прив`язки до стільникового оператора складе в США 529 доларів. У продаж надійде і версія з sim-картою оператора T-Mobile вартістю 179 доларів.

У Google відзначили, що доставка замовлених через інтернет смартфонів здійснюватиметься в США, Великій Британії, Сінгапурі і Гонконзі.

Технічні характеристики новинки, виконаної в тонкому корпусі і оснащеної сенсорним екраном з віртуальною клавіатурою, відповідають аналогічним апаратам, представленим на ринку.

Як повідомлялося раніше, Nexus One працюватиме на платформі Android версії 2.1 і підтримуватиме більшість сучасних стандартів передачі даних. Апарат оснащений процесором Qualcomm з частотою 1 гігагерц.

Лента.ру