Фізики отримали квадратні бульбашки

Фізикам вдалося одержати бульбашки з плоским перетином у вигляді квадрата, кільця і багатьох інших геометричних фігур. Стаття учених з`явилася в журналі Physical Review Letters, а її короткий виклад наводиться на сайті Physical Review Focus.

В рамках дослідження учених цікавили бульбашки, які з’являються в рідині в результаті її нагрівання. На відміну від мильних бульбашок, форма яких визначається мінімізацією поверхневого натягнення, їх водні "колеги" зазвичай круглі, оскільки розширюються одночасно у всіх напрямках з точки з високою температурою.

Учені використовували просторовий світловий модулятор (spatial light modulator - SLM). В рамках роботи промінь лазера відбивався від екрану модулятора, який є двовимірною матрицею пікселів, в кожному з яких можна за допомогою комп`ютера управляти фазою відбитого світла. За допомогою одержаного імпульсу фізики нагрівали жовте чорнило в спеціальній тонкій посудині.

SLM дозволив одержувати імпульси, сфокусовані відразу на декількох точках. Так, п`ять точок розташовані у вершинах і центрі квадрата дозволили одержати бульбашку з квадратним перетином. Аналогічним чином точки, розташовані по колу, дали кільце. Час життя бульбашок складав 20-25 мікросекунд. Для їх реєстрації учені використовували камеру високошвидкісної зйомки.

За словами вчених, це дослідження має серйозне практичне застосування.

Лента.ру