Білл Гейтс написав перше повідомлення в Twitter

Засновник Microsoft Білл Гейтс вперше залишив повідомлення в соціальній мережі Twitter і визнав, що має ще багато дізнатися про тонкощі роботи цього популярного ресурсу.

"Hello World. Не покладаючи рук, працюю над посланням мого фонду (добродійний фонд Білла і Мелісси Гейтс) - воно буде оприлюднене 25 січня", - написав Білл Гейтс.

Вислів Hello World зазвичай використовують програмісти, беручись до вивчення нової мови. Тому багато користувачів Twitter висловили бажання допомогти Гейтсові швидше опанувати навички микроблогера. Засновник Microsoft подякував всім за підтримку. "Я вже багато що дізнався про Twitter, але хочу дізнатися ще більше", - написав він в одному з коментарів.

Поява Гейтса в Twitter викликала небачений ажіотаж серед користувачів мережі. Блог найбагатшої людини в світі вже зафрендили більше 160 тисяч осіб. Сам Гейтс поводився більш стримано - в його списку наразі тільки 40 "друзів", серед яких президент США.

Раніше в блогосфері неодноразово з`являлися фальшиві щоденники Білл Гейтса, але цього разу група техпідтримки Twitter гарантує його достовірність.

Також напередодні Гейтс після шестимісячної перерви відновив свою сторіночку в іншій популярній соціальній мережі Facebook, виклавши туди фотографії, присвячені поїздці до Індії.

РІА "Новости"