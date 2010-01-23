Екіпаж МКС отримав прямий доступ до інтернету

Екіпаж Міжнародної космічної станції з 22 січня 2010 року отримав доступ до інтернету, повідомляє Associated Press.

Американський астронавт Тімоті Крімер працював над підключенням станції до Мережі протягом місяця відтоді, як потрапив на МКС.

Тепер щоб вийти в інтернет, мешканцям станції достатньо ввімкнути ноутбук. Зв`язок, як і раніше, встановлюється через ЦУП у Х`юстоні, де для астронавтів виділений спеціальний сервер, підключений до інтернету, але, вийшовши в мережу, вони одержують повну свободу дій.

Представники НАСА чекають, що нововведення має підняти настрій екіпажу, особливо тих астронавтів, хто перебуває далеко від рідних і близьких вже тривалий час.

Водночас у Центрі управління польотами сподіваються, що мешканці МКС не зловживатимуть дозвіллям. "Дисциплінарні вимоги до астронавтів ті самі, що й до інших працівників НАСА, які працюють на Землі. Перебування в інтернеті не повинне відволікати їх від поточної роботи", - заявив представник НАСА.

Окрім Крімера, на борту МКС нині перебувають ще один американець Джеф Вільямс, японець Соїчі Ногучі та двоє росіян Олег Котов і Максим Сураєв.

Лента.ру