Ан-148 стоятиме в кабінеті Серіка Ахметова

Серік Ахметов

Сьогодні АНТК імені О.К.Антонова з офіційним візитом відвідав міністр транспорту і комунікацій Республіки Казахстан Серік АХМЕТОВ. Його супроводжував заступник міністра транспорту і зв`язку - голова Державної авіаційної адміністрації України Анатолій КОЛЕСНИК.

Як повідомила УНІАН прес-служба АНТК ім.О.К.Антонова, гендиректор підприємства Володимир КОРОЛЬ ознайомив прибулих високих гостей з літаками: надважким транспортним Ан-225 «Мрія», військово-транспортним короткого зльоту і посадки Ан-70, регіональним турбогвинтовим пасажирським Ан-140 і Ан-148, який привернув особливу увагу пана АХМЕТОВА.

С.АХМЕТОВ із задоволенням відзначив, що Ан-148 відповідає найсучаснішим вимогам, і казахська «авіакомпанія «СКАТ» правильно оцінила його переваги». У розмові з українськими колегами він висловив зацікавленість Казахстану в подальшому розвитку відносин з Україною у сфері авіабудування. Він сказав, що «Казахстан готовий розглянути різні варіанти участі в програмі Ан-148».

На завершення візиту Генеральний директор АНТК ім.О.К.Антонова вручив міністру транспорту і комунікацій Казахстану масштабну модель Ан-148. Приймаючи подарунок, С.АХМЕТОВ сказав: «Ця модель стоятиме в моєму кабінеті як зразок сучасного літака, який може і повинен експлуатуватися в Казахстані».

Нагадаємо, міністр транспорту і комунікацій Серік АХМЕТОВ супроводжує президента Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВА під час візиту до України.

Довідка УНІАН. У програмі зі створення регіонального реактивного літака Ан-148 беруть участь близько двохсот українських і російських компаній, а також підприємства Німеччини, США і Франції.

За оцінками експертів, Ан-148 на 25-30% перевершує за економічністю в експлуатації інші літаки аналогічного класу. Орієнтовна вартість літака - 16,2-18 млн. дол. залежно від комплектації.