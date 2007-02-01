Туреччина вибирає перспективний підводний човен

У тендері на будівництво нових підводних човнів для ВМС Туреччини візьмуть участь провідні суднобудівні концерни, повідомляє Defense-Aerospace.

До списку претендентів увійшли такі компанії, як французька Armoris, італійська Fincantieri Cantieri Navali, німецька HDW, суднобудівний підрозділ американської корпорації Lockheed Martin, і іспанська компанія Navantia.

На думку фахівців, найбільш вірогідною видаэться перемога в тендері німецького проекту 212 або франко-іспанського Scorpene. Наразі підводні сили ВМС Туреччини вкомплектовані німецькими човнами проекту 209 і застарілими американськими ДПЧ спорудження 1940-50-х років.

Переможець тендеру має визначитися протягом 2007-2008 року. Точна кількість субмарин, які передбачається побудувати для ВМС Туреччини, поки що невідома.

Лента.ру