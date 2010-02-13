Після успіху "Аватара" порностудії переходять на 3D

Лідером за кількістю пошукових запитів у Google, пов`язаних з 3D-порнографією, виявилася Чехія, повідомляє сайт T3. На другому місці опинилася Норвегія, на третьому - Фінляндія. За ними йдуть США, Канада і Великобританія.

Пік інтересу інтернетників до 3D-порно припав на січень 2010 року, коли однією з головних світових новин був касовий успіх фільму "Аватар". На цій хвилі одразу кілька порностудій оголосили про намір зняти стереоскопічне кіно дорослих. Зокрема, такі плани озвучив італійський режиссер Тінто Брас.

Пошуковий запит "Avatar porn" користується найбільшою популярністю в Нідерландах і Новій Зеландії, зазначає з посиланням на T3 Лента.ру.