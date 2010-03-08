"Аліса в Країні чудес" поставила рекорд, обігнавши "Аватар"

Фільм Тіма Бертона "Аліса в Країні чудес" зібрав у перші прокатні вихідні в Північній Америці 116,3 мільйона доларів, поставивши рекорд за зборами серед картин, знятих у тривимірному форматі, повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Раніше найкасовішим 3D-фільмом за підсумками перших вихідних вважався "Аватар" Джеймса Кемерона, який вже зібрав у північноамериканському прокаті 720,2 мільйона доларів. За останній вікенд фільм зібрав 7,7 мільйона доларів, закріпившись на п`ятому місці.

На другому місці за зборами впродовж 5-7 березня 2010 року опинилася кримінальна драма "Бруклінські поліцейські", яка зібрала 13,5 мільйона доларів, на третьому - лідер попередніх двох тижнів "Острів проклятих", збори якого склали 13,3 мільйона доларів. Четверте місце посіла картина "Cop Out" (9,1 мільйона доларів).