США дозволили скачувати американські програми в Ірані, Судані й на Кубі

Міністерство фінансів США оголосило про послаблення санкцій щодо Ірану, Куби і Судану, щоб відкрити для громадян цих країн ширший доступ до інтернету, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Тепер користувачі в Ірані, Судані й на Кубі зможуть скачувати американські програми миттєвого обміну повідомленнями, отримувати доступ до послуг сайтів з обміну файлами, а також до блогів і соціальних мереж.

Раніше американські компанії не надавали багато інтернет-послуг користувачам в Ірані, Кубі й Судані, боячись порушити режим економічних санкцій щодо цих держав.

За словами представника мінфіну США, рішення було ухвалене для того, щоб жителі країн "змогли використати своє право на свободу слова і доступу до повної інформації".

Минулого року прихильники опозиції в Ірані використовували сайти соціальних мереж для організації мітингів протесту і поширювали через інтернет інформацію про те, як придушувалися опозиційні акції.

Як заявив представник Мінфіну США Ніл Волін, події в Ірані показують, що "спілкування електронною поштою, можливість надіслати миттєве повідомлення та доступ до соціальних мереж можуть бути дуже ефективними інструментами".

Волін вважає, що рішення міністерства "дасть змогу громадянам Ірану, Судану і Куби скористатися своїми фундаментальними правами".