У Південній Кореї винайшли 3D-книгу

Південнокорейські учені винайшли 3D-книгу, герої якої можуть «виплигувати» зі сторінок. «На створення програмного забезпечення у нас пішло три роки», – заявив Кім Санг, керівник проекту. «Мине ще якийсь час, поки ця технологія стане загальнодоступною», – додав він.

Про можливу ціну такої книги наразі не повідомляється, але учені висловили впевненість, що 3D-книги будуть доступні для масового покупця.

Раніше повідомлялося, що в Бельгії створили першу 3D-газету.

Газета.ру