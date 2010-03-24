У Південній Кореї винайшли 3D-книгу

08:56, 24 березня 2010
Наука та IT
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Герої можуть «виплигувати» зі сторінок

Південнокорейські учені винайшли 3D-книгу, герої якої можуть «виплигувати» зі сторінок. «На створення програмного забезпечення у нас пішло три роки», – заявив Кім Санг, керівник проекту. «Мине ще якийсь час, поки ця технологія стане загальнодоступною», – додав він.

Про можливу ціну такої книги наразі не повідомляється, але учені висловили впевненість, що 3D-книги будуть доступні для масового покупця.

Раніше повідомлялося, що в Бельгії створили першу 3D-газету.

Газета.ру

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