Почав діяти найпотужніший суперкомп`ютер всієї СНД і Східної Європи

У державному університеті Томська введено в дію найпотужніший комп`ютер у СНД і країнах Східної Європи. Машина під назвою "СКІФ Cyberia" входить до списку ста найбільш продуктивних комп`ютерів у світі.

"Скіф", на будівництво якого було витрачено 800 мільйонів рублів, має 566 двоядерних процесорів Intel Xeon 5150, об`єм оперативної пам`яті комп`ютера - 1,1 терабайта, а об`єм внутрішнього дискового простору - 22,5 терабайта. Максимальна продуктивність системи становитиме 12 трильйонів операцій за секунду (терафлопів).

Суперкомп`ютер займає площу в 72 квадратних метри і важить 16 тонн. На церемонії відкриття машини був присутній губернатор області Томська, який зазначив, що в Томську "дуже багато мізків, і до цих біологічних мізків тепер додаються й технічні мізки".

Сьогодні найпотужнішим на планеті комп`ютером є машина BlueGene/L System, розроблена фахівцями IBM спільно з Адміністрацією ядерної безпеки США (National Nuclear Security Administration, NNSA). Продуктивність цієї машини становить 280,6 терафлопа.

РІА "Новости"