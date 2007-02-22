Canon створила нову професійну камеру (фото)
17:27, 22 лютого 2007Наука та IT
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Швидкість зйомки досягає 10 кадрів на секунду
|EOS 1D Mark III. Фото АР
Canon EOS 1D Mark III є вдосконаленою версією попередньої топової камери від Canon, MKII N. На відміну від 8-мегапіксельного попередника, Mark III оснащена не одним, а двома процесорами обробки зображень DIGIC III, що дозволить камері робити знімки швидше. Швидкість зйомки нової 1D досягає 10 кадрів на секунду.
Камера оснащена тридюймовим рідкокристалічним дисплеєм з функцією Live View (дозволяє використовувати РКД як видошукач). Модернізації зазнав і сам видошукач, який, за словами розробників, став "яскравіший і ширший".
Вартість Canon EOS 1D Mark III складе близько півмільйона йєн (4132 долари).
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