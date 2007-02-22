Canon створила нову професійну камеру (фото)

Компанія Canon представила нову професійну цифрову камеру EOS 1D Mark III. 10,1-мегапіксельна камера надійде в продаж у травні 2007 року, повідомляє агентство Reuters.

Canon EOS 1D Mark III є вдосконаленою версією попередньої топової камери від Canon, MKII N. На відміну від 8-мегапіксельного попередника, Mark III оснащена не одним, а двома процесорами обробки зображень DIGIC III, що дозволить камері робити знімки швидше. Швидкість зйомки нової 1D досягає 10 кадрів на секунду.

Камера оснащена тридюймовим рідкокристалічним дисплеєм з функцією Live View (дозволяє використовувати РКД як видошукач). Модернізації зазнав і сам видошукач, який, за словами розробників, став "яскравіший і ширший".

Вартість Canon EOS 1D Mark III складе близько півмільйона йєн (4132 долари).

Лента.ру