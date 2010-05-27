Пентагон зробить інтернет безпечним

Управління перспективних дослідницьких проектів (DARPA) Пентагону оголосило тендер на створення технології, яка зробить безпечним обмін інформацією між військовими в інтернеті, особливо якщо їх передачу намагаються перехопити сторонні. Як повідомляє Лента.ру з посиланням на InformationWeek, розробка нової технології вестиметься в рамках програми, що дістала назву "Безпечні військові комунікації" (SAFER).

У рамках програми будуть розроблені способи забезпечити не тільки пересилку документів від одного військового підрозділу до іншого, але також і повідомлення, що пересилаються через інтернет-пейджери і електронною поштою. Крім того, безпечними стануть відеоконференції, IP-телефонія і передача потокового відео. Які методи забезпечення безпеки будуть використані, наразі невідомо.

DARPA виявляє цікавість до таких технологій, які дають змогу людям анонімно обмінюватися інформацією через мережу. При цьому сама передача інформації повинна бути захищена від перехоплення чи спотворення. В рамках SAFER, імовірно, буде використаний метод блокування IP-адрес. За умовами тендеру DARPA, зацікавлені компанії мають подати свої заявки не пізніше 6 липня 2010 року.