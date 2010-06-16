З Байконура стартував корабель з новим екіпажем МКС

З космодрому Байконур стартував транспортний пілотований корабель "Союз ТМА-19" з новим екіпажем на Міжнародну космічну станцію (МКС), повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

До складу екіпажу ввійшли росіянин командир корабля Федір Юрчихін і американці бортінженери Шеннон Вокер і Даглас Вілок. Космонавти приєднаються до Олександра Скворцова, Михайла Корнієнка та Трейсі Колдвелл-Дайсон, які вже працюють на МКС.

Стиковка корабля "Союз ТМА-19" з МКС запланована на 18 червня.

Як повідомлялося раніше, місія триватиме 164 дні. Екіпаж чекає прийому шаттла "Дискавері" та російського пілотованого корабля "Союз ТМА-01М", а також трьох вантажних кораблів "Прогрес М". Крім того, нові члени 24-ої довготривалої експедиції на МКС мають перестикувати "Союз ТМА-19" з одного вузла станції на інший, а також здійснити чотири виходи у відкритий космос, перший з яких запланований на 26 липня.