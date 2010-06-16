США можуть вжити "безпрецедентні заходи" у відповідь на кібератаки

Уряд США може вжити "безпрецедентні заходи" у відповідь на кібератаки на приватні та публічні комп`ютерні мережі. Про це повідомили представники Національного центру безпеки в кібернетичному просторі США.

Уточнюється, що Конгрес має спільно з адміністрацією президента вирішити, чи необхідно надати Бараку Обамі нові надзвичайні повноваження, передає Associated Press.