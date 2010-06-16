США можуть вжити "безпрецедентні заходи" у відповідь на кібератаки

05:10, 16 червня 2010
Наука та IT
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Версія профільної служби

Уряд США може вжити "безпрецедентні заходи" у відповідь на кібератаки на приватні та публічні комп`ютерні мережі. Про це повідомили представники Національного центру безпеки в кібернетичному просторі США.

Уточнюється, що Конгрес має спільно з адміністрацією президента вирішити, чи необхідно надати Бараку Обамі нові надзвичайні повноваження, передає Associated Press.

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