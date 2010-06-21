З Байконура стартувала ракета "Дніпро" з німецьким супутником

Ракета-носій "Дніпро" з німецьким супутником дистанційного зондування Землі "ТАНДЕМ-Х" стартувала сьогодні з космодрому Байконур, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на офіційного представника Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) РФ.

Супутник - невійськового призначення, створений для складання високоточної глобальної цифрової тривимірної моделі поверхні Землі. За планом німецької сторони, термін його активного існування на орбіті становитиме п`ять років.

Ракета "Дніпро" (РС-20Б), виготовлена в 1983 році, перебувала в експлуатації до 2008 року, потім була виведена з бойового складу РВСП. Програма з використання знятих з бойового чергування ракет типу РС-20 здійснюється за ініціативою президентів Росії і України з середини 1990-х. Спільним рішенням Роскосмосу та Національного космічного агентства України в 1998 році для управління програмою "Дніпро" і координації провідних ракетно-космічних підприємств Росії і України була створена міжнародна космічна компанія "Космотрас".