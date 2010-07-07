Україна і Японія створять наносупутник дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Така домовленість досягнута під час візиту в Україну в липні японській делегації у складі представників Токійського університету, університету Шиншю та компанії NPO InterCos, повідомляє прес-служба НКАУ (Національного космічного агентства України).

"У ході переговорів було відзначено, що спільне проектування та експлуатація мікро/нано супутників є доцільним і перспективним напрямком розширення українсько-японського співробітництва в сфері космічної діяльності", - йдеться в повідомленні. Ухвалено опрацювати можливість надання проекту створення наносупутника ДЗЗ статусу офіційного українсько-японського проекту. Для цього сторони домовилися підготувати відповідні угоди і підписати їх під час авіасалону "Авіасвіт-2010" у Києві у вересні 2010 р.

Українська сторона розгляне можливість розширення складу учасників проекту створення наносупутника, а також можливість розробки освітньої програми з обміном студентами і стажуванням фахівців. Передбачається також проведення консультацій з українськими фахівцями про технічні характеристики датчиків створюваного наносупутника ДЗЗ.