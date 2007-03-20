Американські вчені вивели генетично-модифікованих комарів

Американські вчені з університету Джонса Хопкінса в штаті Меріленд вивели генетично-модифікованих комарів, які не здатні переносити малярію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це пише сьогодні британська газета “The Guardian”.

Згідно з повідомленням газети, генетично-модифіковані комарі легко приживаються в умовах дикої природи і можуть досить швидко витіснити звичайних комарів, які є основними переносниками малярії.

За даними газети, якщо нова стратегія боротьби з малярією шляхом розповсюдження генетично-модифікованих комарів буде схвалена, то в природу доведеться випустити десятки тисяч таких комах.

Щорічно від малярії гине близько 1 млн. осіб. 90% смертей припадає на дітей з країн в районі пустелі Сахара.

Хвороба коштує африканським країнам втрати щорічно до 12 млрд. дол., і на боротьбу з нею витрачається до 40% коштів, передбачених на охорону здоров’я.