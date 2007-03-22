УАЗ повернувся до ”класики” (фото)

Ульянівський автозавод почав виробництво утилітарних позашляховиків Hunter Classic. Ця модель призначена для експлуатації в найбільш жорстких дорожніх і кліматичних умовах, зазначено в прес-релізі компанії.

На відміну від звичайного позашляховика Hunter, на версії Classic встановлені металеві бампера, а місце розпашних задніх дверей зайняв відкидний борт. Крім того, автомобіль позбувся зовнішньої пластикової обвіски, а ззаду з`явилася буксирувальна провушина.

Hunter Classic комплектується чотириступінчастою коробкою передач і 99-сильним мотором УМЗ-4213 об`ємом 2,89 літра. Це восьмиклапанний силовий агрегат з уприскуванням палива, який відповідає нормам токсичності "Євро-2", який працює на бензині А-92. Для порівняння, звичайний Hunter оснащується п`ятиступінчастою трансмісією і 2,7-літровим 128-сильним 16-клапанным двигуном ЗМЗ 409.

Вартість Hunter Classic становить 278 тисяч рублів.

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