Одна з систем охолодження на МКС вийшла з ладу

Одна з двох систем охолодження на Міжнародній космічній станції (МКС), які працюють на аміаку, перебуває у вимкненому стані після невдалої спроби її запустити в неділю вранці через вихід з ладу насоса охолоджувальної системи, повідомляє сайт НАСА.

За даними НАСА, у суботу вночі відімкнувся автомат захисту системи охолодження, проте пізніше вдалося його включити. Проте вже в ніч на неділю пристрій знову відключився при запуску насоса системи охолодження.

Фахівці американського Центру управління польотом в Х`юстоні обговорюють необхідність повторної спроби запуску системи охолодження, а також можливість у разі потреби провести два виходи в космос для заміни насоса системи.

Два запасні насоси системи охолоджування розташовані на платформах із зовнішнього боку МКС.

Екіпажу МКС нічого не загрожує, решта систем станції працюють у звичайному режимі, зазначає НАСА.