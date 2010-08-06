Україна збудує Китаю чотири десантні кораблі

До України надійшли перші кошти з Китаю, який замовив на суднобудівному заводі Феодосії виробництво чотирьох малих десантних кораблів на повітряній подушці (МДКПП) української розробки, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на Міністерство оборони України.

Сума контракту близько 126 млн. доларів.

У Феодосії будуть виготовлені два українських МДКПП, а потім, за контрактом, два кораблі збудують за ліцензією на території Китаю.