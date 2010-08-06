Україна збудує Китаю чотири десантні кораблі

06:36, 06 серпня 2010
Наука та IT
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Сума контракту близько 126 млн. доларів

До України надійшли перші кошти з Китаю, який замовив на суднобудівному заводі Феодосії виробництво чотирьох малих десантних кораблів на повітряній подушці (МДКПП) української розробки, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на Міністерство оборони України.

Сума контракту близько 126 млн. доларів.

У Феодосії будуть виготовлені два українських МДКПП, а потім, за контрактом, два кораблі збудують за ліцензією на території Китаю.

 

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