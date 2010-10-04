Користувач Facebook отримав три роки за образу поліцейських

19-річний громадянин Франції на ім`я Олександр був засуджений до трьох років позбавлення волі за образу офіцерів поліції в інтернеті, повідомляє Бі-бі-сі.

Він написав розгнівану тираду в адресу правоохоронців на своїй сторінці сайту Facebook після того, як його оштрафували за водіння у п`яному стані.

Згідно із французьким законодавством, образа поліцейських є кримінальним злочином, і тому винному, крім тюремного строку, доведеться виплатити штраф у розмірі 1,2 тис. євро.