Користувач Facebook отримав три роки за образу поліцейських
23:47, 04 жовтня 2010Наука та IT
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Згідно із французьким законодавством
19-річний громадянин Франції на ім`я Олександр був засуджений до трьох років позбавлення волі за образу офіцерів поліції в інтернеті, повідомляє Бі-бі-сі.
Він написав розгнівану тираду в адресу правоохоронців на своїй сторінці сайту Facebook після того, як його оштрафували за водіння у п`яному стані.
Згідно із французьким законодавством, образа поліцейських є кримінальним злочином, і тому винному, крім тюремного строку, доведеться виплатити штраф у розмірі 1,2 тис. євро.
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