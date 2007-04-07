З Байконура стартувала XV космічна експедиція

З космодрому Байконур успішно вирушила XV експедиція на Міжнародну космічну станцію. Ракета-носій з кораблем "Союз ТМА-10" успішно відірвалася від стартового столу і почала вихід на орбіту.

Екіпаж XV основної експедиції на МКС - російські космонавти Федір Юрчихин (командир корабля) і Олег Котов (бортінженер), а також п`ятий космічний турист Чарльз Сімоні (Charles Simonyi).

Тривалість польоту Юрчихина і Котова становитиме 187 діб, на орбіті вони, разом з астронавтом NASA Суннітою Вільямс (Sunnita Williams), вестимуть експерименти в п`ятьох напрямах: космічна технологія і матеріалознавство, геофізичні дослідження, медико-біологічні проблеми, дослідження природних ресурсів Землі і екологічний моніторинг, космічна біотехнологія.

Політ космічного туриста організований компанією Space Adventures і коштує йому більш ніж 20 мільйонів доларів. Сімоні 58 років. Він народився в Будапешті, потім емігрував до США. Вчився в Каліфорнійському університеті в Берклі і в Стенфордському університеті. З 1972 по 1980 рік працював в дослідницькому центрі Xerox Corporation в Пало-Альто, а з 1980 по 2002 – очолював ряд підрозділів в корпорації Microsoft. Залишивши Microsoft, Сімоні створив і очолив компанію Intentional Software. Сімоні - сертифікований пілот літаків і вертольотів, його наліт перевищує дві тисячі годин.

Лента.ру