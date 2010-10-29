Німецький суд визнав комп'ютер радіоприймачем

Федеральний адміністративний суд в Лейпцігу прирівняв комп`ютер з можливістю виходу в інтернет (у німецькій термінології Internet-PC) до радіоприймача, зобов`язавши його власників платити внесок у розмірі 5,76 євро в місяць, як за користування радіоточкою, повідомляє Лента.ру з посиланням на Tagesschau.

На розгляді в суді перебували скарги від двох адвокатів і одного студента. Позивальники вказували на те, що, оскільки не використовують комп`ютер як радіо, то не повинні платити збір за користування радіоточкою.

Проте суд визнав, що комп`ютер з виходом інтернет незалежно від суб`єктивних обставин його використання, є радіоприймачем, зокрема тому, що дозволяє слухати радіопрограми в мережі, і отже потрапляє під дію закону про радіозбори.

При цьому суд, втім, уточнив, що плата з комп`ютера може стягуватися тільки в тому разі, якщо в будинку немає радіо або телевізора.

Як повідомляє Tagesschau, в Німеччині близько 200 тисяч таких домогосподарств. Обов`язкові щомісячні збори за користування радіо і телевізором стягуються з громадян для фінансування громадсько-правових ЗМІ Німеччини.

Стягненням плати займається спеціальне агентство із збору мита (GEZ). У 2007 році був прийнятий закон, що розширює список радіоприймачів, куди були включені дротові і бездротові пристрої, такі як комп`ютер, ноутбук і стільниковий телефон. Співробітники GEZ можуть влаштовувати вибіркові перевірки в квартирах, щоб визначити, чи всі телевізори і радіоприлади були задекларовані мешканцями.