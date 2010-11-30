У "кіберпонеділок" заарештовані 82 інтернет-магазини

Правоохоронні органи США відзначили "кіберпонеділок" арештами більш як 80 нелегальних комерційних доменів, що займаються інтернет-торгівлею, 24 з них - у Нью-Йорку, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прокурора Південного округу Нью-Йорка.

Перший день тижня після тривалих вихідних з нагоди Дня подяки в США називають кіберпонеділком. Саме на перший день тижня - на відміну від багатолюдного шопинга "чорної п`ятниці" - припадає найбільша кількість купівель в інтернеті.

"Спільна акція правоохоронних органів була спрямована проти веб-сайтів, які нелегально торгують підробними товарами, такими, як спортивне спорядження, взуття, одяг, сумки, електронна техніка, а також піратськими копіями DVD-продукції. Всього в США цього дня в судах був накладений арешт на 82 домени", - йдеться в повідомленні.

За словами прокурора, інтернет-торгівля контрафактом набула масштабів епідемії, яка завдає економіці США шкоди в мільярди доларів.

За прогнозами Союзу споживачів США, близько 17% американців робили в кіберпонеділок покупки через інтернет, а в цілому в нинішній святковий сезон обсяг покупок у віртуальних супермаркетах подвоїться. 2009 року обсяг інтернет-купівель у кіберпонеділок склав 887 мільйонів доларів.

Швидкий і прагматичний інтернет-шопінг цього року починає майже на рівних конкурувати з галасливою "чорною п`ятницею", її чергами і автомобільними пробками, стверджують експерти.