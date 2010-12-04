Засновник WikiLeaks розповів, де ховає компромат

Архів документів американських дипломатичних місій, оприлюднених і підготовлених до публікації на сайті WikiLeaks, зберігається у ста тисяч осіб у різних країнах в зашифрованому вигляді. Про це засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж розповів, спілкуючись в режимі он-лайн з читачами інтернет-версії газети The Guardian.

За словами австралійського програміста, якщо з людьми, які підтримують сайт, щось станеться, ключові матеріали будуть оприлюднені автоматично. Крім того, весь архів вже передано до багатьох новинних видань.

Джуліан Ассанж також розповів, що увага, яку привернув проект WikiLeaks, не стала для нього несподіванкою. Автор сайту розраховував, що витоки інформації опиняться в центрі уваги через два роки після запуску сайту, а не через чотири, як це сталося насправді.

Крім цього, Ассанж зізнався, що сумує за Австралією, але його повернення туди стало неможливим. За словами програміста, уряд Австралії допомагає американській владі у переслідуваннях авторів сайту.

У Швеції Джуліану Ассанжу висунули звинувачення в згвалтуваннях і домаганнях, нагадує Лента.ру.