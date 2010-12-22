LiveJournal заборонив вести блоги дітям

Адміністрація LiveJournal внесла до призначеної для користувача угоди зміни, згідно з якими блоги не дозволяється заводити дітям, які не досягли 13-річного віку, повідомляє Лента.ру з посиланням на прес-службу компанії SUP.

Щоденники, щодо яких у адміністрації ЖЖ виникне підозра в невідповідності вікового цензу, блокуватимуться без попередження. Користувач зможе знову активізувати свій аккаунт, тільки довівши, що йому більше 13 років. Вікове обмеження поширюється і на всі вже існуючі щоденники.

"Ми помітили, що практично ніхто з батьків не дає дозволу своїм дітям на користування сервісом, і оскільки LiveJournal не призначався для використання дітьми, ввели такий захід", - пояснила керівник LiveJournal Russia Світлана Іваннікова.

Раніше діти до 13 років могли користуватися LiveJournal з дозволу батьків або опікунів. При цьому аккаунт позначався як "дитячий" - відповідно, з нього не можна було переглядати матеріали, позначені прапорцем "тільки для дорослих".

Керівництво ЖЖ також зазначає, що зміни в призначену для користувача угоду вносяться згідно з американським законом про захист прав дітей - формально LiveJournal перебуває в юрисдикції США. Вікові бар`єри при використанні інтернет-сервісів є для США звичайною практикою - інші популярні ресурси (Facebook, YouTube, MySpace, Yahoo!) також підкоряються обмеженням, які регламентовані американським законодавством.