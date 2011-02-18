Засновник Twitter: ми не коштуємо 10 млрд доларів
01:08, 18 лютого 2011Наука та IT
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Мережа не продається
В інтерв`ю американському виданню Huffington Post один з творців мережі мікроблогів Twitter Біз Стоун заявив, що "Twitter не продається".
Раніше в ЗМІ з`явилася інформація про те, ніби керівництво сайту веде переговори з великими гравцями інтернет-ринку про можливий продаж, зауважує Бі-бі-сі.
Називалася також і орієнтовна вартість - до десятьох млрд доларів.
"Ми не коштуємо десять млрд доларів", – сказав Стоун.
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