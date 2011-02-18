Засновник Twitter: ми не коштуємо 10 млрд доларів

В інтерв`ю американському виданню Huffington Post один з творців мережі мікроблогів Twitter Біз Стоун заявив, що "Twitter не продається".

Раніше в ЗМІ з`явилася інформація про те, ніби керівництво сайту веде переговори з великими гравцями інтернет-ринку про можливий продаж, зауважує Бі-бі-сі.

Називалася також і орієнтовна вартість - до десятьох млрд доларів.

"Ми не коштуємо десять млрд доларів", – сказав Стоун.