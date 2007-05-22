Новий мобільник Nokia може працювати без підзарядки 16 діб (фото)

Компанія Nokia представила новий мобільний телефон 3109 Classic, повідомляється в офіційному прес-релізі компанії. Мобільник орієнтований на ділових людей і суміщає доступну ціну з багатими функціональними можливостями.

Виробник заявляє, що час автономної роботи нового мобільника в режимі очікування складає 16 днів. У режимі розмови телефон працює без заряджання до чотирьох годин. Телефон оснащений невеликим дисплеєм, що відображає 256 тисяч кольорів, USB-портом для синхронізації з комп`ютером і модулем Bluetooth.

Програмне забезпечення новинки дозволяє зберігати до двох тисяч контактів, приймати і відправляти електронну пошту з вкладеними файлами і прослуховувати mp3-файли. Мобільник також обладнаний пристроєм читання карт пам`яті формату microSD до двох гігабайт.

Мобільник з`явиться у продажу в другому кварталі 2007 року за ціною 140 євро.

Лента.ру