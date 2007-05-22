Новий мобільник Nokia може працювати без підзарядки 16 діб (фото)
10:08, 22 травня 2007Наука та IT
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Новинка орієнтована на ділових людей
|Nokia 3109 Classic. Фото з сайту moldova.org
Виробник заявляє, що час автономної роботи нового мобільника в режимі очікування складає 16 днів. У режимі розмови телефон працює без заряджання до чотирьох годин. Телефон оснащений невеликим дисплеєм, що відображає 256 тисяч кольорів, USB-портом для синхронізації з комп`ютером і модулем Bluetooth.
Програмне забезпечення новинки дозволяє зберігати до двох тисяч контактів, приймати і відправляти електронну пошту з вкладеними файлами і прослуховувати mp3-файли. Мобільник також обладнаний пристроєм читання карт пам`яті формату microSD до двох гігабайт.
Мобільник з`явиться у продажу в другому кварталі 2007 року за ціною 140 євро.
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