Хакери атакували комп'ютерну мережу Мінфіну Франції

Комп`ютерна мережа міністерства економіки і фінансів Франції зазнала хакерської атаки, повідомляє Лента.ру.

Як повідомило 7 березня видання Paris Match, в період з грудня 2010 року аж до початку березня хакери дістали несанкціонований доступ до більш ніж 150 комп`ютерів відомства. З їх допомогою зловмисники дістали доступ до документів, присвячених зустрічі "Великої двадцятки" (G20), яка пройшла в столиці Франції 18-19 лютого.

Головною метою хакерів стала дирекція казначейства. Як передає ВВС News, Мінфін Франції вже підтвердив факт атаки на свою мережу, проте представники відомства не повідомили, яку саме кількість державних документів було викрадено зловмисниками.

Ця атака на державну комп`ютерну мережу стала наймасштабнішою за всю історію Франції. Офіційне повідомлення про незаконне вторгнення в мережу вже було направлене до французького суду.

Анонімні джерела Мінфіну вказали, що сліди хакерів ведуть до Китаю. Саме на китайські сайти було перенаправлено деяку кількість документів, викрадених з комп`ютерів відомства. Проте чиновники поки офіційно не підтвердили, що за хакерською атакою стоять саме китайські "зломники".