В Севастополі відбувся форум Інтернет-співтовариства

11:03, 20 березня 2011
Наука та IT
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"Аудиторія збільшуєтся щодня"

У Севастополі відбувся I-й міський форум представників Інтернет-співтовариства, ініційований комунальним підприємством «Агентство економічного розвитку Севастополя».

Як передає кореспондент УНІАН, представники Інтернет-ресурсів Севастополя висловили свої побажання і зауваження, обмінялися думками щодо подальшої спільної роботи, зустрілися з керівництвом міста.

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ, виступаючи на форумі, зазначив, що мерія ставить перед собою завдання налагодити максимально тісну взаємодію з засобами масової інформації для більш повнішого і своєчаснішого інформування жителів регіону про роботу, що проводиться органами влади, місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, організаціями, структурами.

Досі, як вважає В.САРАТОВ, в цій роботі більше уваги приділялося телебаченню і пресі. «Сьогодні Інтернет-ресурси дедалі більше відвойовують інформаційний простір, їхня аудиторія збільшуєтся щодня. Тому назріла необхідність використовувати можливості Інтернету для налагодження не тільки інформування севастопольців, але й для нагодження зворотного зв`язку між владою і населенням регіону», - наголосив керівник міста.

В ході роботи форуму директор КП «Агентство економічного розвитку Севастополя» Ігор ЗДОР презентував проект «Електронної приймальні» - сайту для прямого спілкування представників влади, депутатського корпусу з жителями Севастополя, робота якої повинна початися вже за місяць.

Як повідомлялося, рішенням Севастопольської міської ради №152 від 18 січня 2010 року було прийнято Програму інформатизації Севастополя, на здійснення якої передбачено 93 тис. грн. Даною програмою передбачено створення «Електронної приймальні».

 

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