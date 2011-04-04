У Москві пройде конкурс і виставка молодих авіаконструкторів СНД

Московський авіаційний інститут (державний технічний університет) спільно з Міждержавним фондом гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД (МФГС) організовує Конкурс і виставку молодих авіаконструкторів країн СНД «Майбутнє авіації і космонавтики в СНД», приурочені до 50-річного ювілею з дня першого польоту людини в космос.

Як повідомили власному кореспондентові УНІАН в РФ у прес-службі МФГС, метою проведення конкурсу є демонстрація досягнень авіа- й ракетомоделістів країн СНД, пропаганда досягнень підприємств аерокосмічного комплексу країн СНД, обмін досвідом з високотехнологічних галузей економіки між підприємствами країн СНД, а також підвищення іміджу інженерної освіти в країнах СНД.

Наголошується, що конкурс складається з трьох етапів:

I етап – II Молодіжний фестиваль «МАЙский взлет» (21 травня 2011 р., аеродром Тушино, місто Москва) – конкурс радіокерованих моделей літаків, вертольотів і спортивних моделей ракет серед країн СНД.

II етап – Авіасалон МАКС-2011 (16-21 серпня 2011 р., місто Жуковський, Московська область) – виставка натурних зразків авіаційної і ракетно-космічної техніки молодих розробників країн СНД.

III етап – III Міжгалузевий науково-технічний форум «Молодь і майбутнє авіації і космонавтики» (грудень 2011 р., Всеросійський виставковий центр, місто Москва) – презентація проектів молодих вчених з авіакосмічної тематики (виступи зі стендовими доповідями, участь у планшетній виставці).

Заявки на участь у Конкурсі-виставці приймаються до 15 квітня 2011 р. на сайті www.mai.ru/conf/cisaeronautics/.