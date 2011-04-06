Експерти: запаси нафти будуть вичерпані через 50 років

Експерти одного з найбільших міжнародних банків HSBC (Велика Британія) оприлюднили доповідь, згідно з якою в умовах зростаючого попиту на нафтопродукти у світової економіки залишилося менше 50 років для здійснення заміщення нафти альтернативними біологічними енергоносіями.

«Ми впевнені, що через близько 50 років запаси нафти вичерпаються», - цитує New York Times старшого глобального економіста HSBC Карена УОРДА (Karen Ward).

Аналітики банку зазначають, що зростання попиту на нафтопродукти, в першу чергу, з боку таких країн, що розвиваються, як Китай, загрожує істотним підвищенням світових цін на нафту.

При цьому, зазначається в доповіді, такі замінники, як біопаливо та синтетичне вугільне паливо, можуть використовуватися для покриття дефіциту нафти лише за умови перевищення її вартості позначки 150 дол. за барель.

Водночас, зазначає New York Times, деякі експерти нафтової промисловості мають оптимістичніший погляд на майбутні поставки енергоносіїв, грунтуючись на перспективах розвитку канадських родовищ бітумних пісків, відкритті запасів у Арктиці й очікуваному зростанні поставок з Іраку.

Проте, наочною ілюстрацією вразливості світових ринків нафти є зрив поставок із охопленої громадянською війною Лівії, що займає трохи більше 1% у світових поставках нафти. Саме ситуація в Лівії стала ключовим чинником зростання цін на нафту, що досягли позначки 115 дол. за барель у вівторок проти 74 дол. за барель менше року тому.

У доповіді HSBC також зазначається, що навіть відкинувши проблему дефіциту в поставках нафти, нерівномірний розподіл енергетичних ресурсів, що залишилися, ймовірно, в найближчі десятиліття матиме істотний вплив на зрушення балансу економічних сил у світі. Головним, хто програє в зв`язку з цим, стане Європа, де дефіцит енергоресурсів може істотно стримувати економічне зростання в першій половині сторіччя.

"Вона (Європа) може втратити свій вплив на світовій арені саме в той момент, коли вона найуразливіша", - цитує газета доповідь банку.

З коментарями українських експертів до доповіді експертів HSBC ви можете ознайомитися в матеріалі "Чорному золоту "відвели" менше 50 років" на сайті УНІАН-Економіка.