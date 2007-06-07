BMW готує потужний спорткар Z10 (фото)

Практично всі топові М-версії моделей BMW є якісними спортивними машинами, але вони все ж таки поступаються таким "монстрам", як Ferrari F430, Lamborghini і Porsche Carrera GT. BMW вирішила змінити розстановку сил в сегменті потужних спорткарів, пише видання Колеса.ру.

Найпотужніший автомобіль в лінійці баварської компанії - M6 з двигуном V10, що виробляє близько 507 кінських сил потужності. Проте навіть цій моделі складно конкурувати з визнаним суперкаром, скажімо, італійського виробництва.

Недивно, що з`явилися чутки про можливий випуск BMW нової, суперпотужної спортивної моделі, потенціне ім`я якої Z10.

За габаритами новинку можна буде порівняти з Lamborghini Gallardo. Автомобіль з класичною двомісною посадковою формулою оснастять п`ятилітровим двигуном V10 з показником потужності не менше 550 к.с. Z10 буде здатний розвивати максимальну швидкість 315 км/г і прискорюватися до перших 100 км/г приблизно за 3.8 секунди. Про можливу дату появи нової моделі нічого не повідомляється.