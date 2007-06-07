У київському метро можуть встановити ”травілатор” для ледачих пасажирів

Керівництво Київського метрополітену пропонує провести реконструкцію в пішохідного тунелю між станціями «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» і встановити там два горизонтальні ескалатори. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник КП «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами П.МІРОШНИКОВА, «ми хочемо спробувати вперше в Київському метрополітені поставити так званий «травілатор» - це англійське слово - цей пристрій використовується для пересування особливо ледачих пасажирів по горизонталі. Хто виїжджав за кордон, бачив в аеропортах такі горизонтальні ескалатори». «З урахуванням того, що там досить велика відстань між двома станціями, ми вийшли з пропозицією до властей, щоб вони включили в план соціально-економічного розвитку наступного року фінансування цього проекту», - сказав П.МІРОШНИКОВ.

За його інформацією, вартість цього проекту, який також включає заміну асфальтобетонного покриття гранітним, становить приблизно 18 млн. грн. Це, як зазначив П.МІРОШНИКОВ, «програма-максимум» реконструкції цього тунелю. Але, разом з тим, існує і «програма-мінімум», яка передбачає проведення там ремонту і заміну покриття без встановлення технічних засобів пересування.

«Якщо ми не одержимо фінансування на цей «травілатор», ми просто зробимо там ремонт і гранітне покриття, тобто зробимо пристойно і красиво, але як і раніше пропонуватимемо ходити киянам між цими станціями пішки», - зазначив П.МІРОШНИКОВ.