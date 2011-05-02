Блогер спостерігав ліквідацію бен Ладена, сам того не підозрюючи

Перші новини про операцію проти бен Ладена були поширені не в заяві президента США Обами, а на сайті мікроблогів Twitter, повідомляє Бі-бі-сі.

Мешканець Абботтабада, блогер Сохаїб Атхар спостерігав операцію з ліквідації бен Ладена і розповідав про неї в своєму блозі в Twitter, хоча сам не підозрював, за ким прилетіли військовики.

Незадовго до початку операції він написав у своєму мікроблозі, що над головою в них кружляє вертоліт і, здається, не пакистанський.

Сам блогер збагнув, за чим вів спостереження, тільки тоді, коли по телебаченню виступив президент США Обама і розповів про те, що бен Ладен убитий.