Блогер спостерігав ліквідацію бен Ладена, сам того не підозрюючи
17:17, 02 травня 2011Наука та IT
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Першим про операцію повідомив не Обама
Перші новини про операцію проти бен Ладена були поширені не в заяві президента США Обами, а на сайті мікроблогів Twitter, повідомляє Бі-бі-сі.
Мешканець Абботтабада, блогер Сохаїб Атхар спостерігав операцію з ліквідації бен Ладена і розповідав про неї в своєму блозі в Twitter, хоча сам не підозрював, за ким прилетіли військовики.
Незадовго до початку операції він написав у своєму мікроблозі, що над головою в них кружляє вертоліт і, здається, не пакистанський.
Сам блогер збагнув, за чим вів спостереження, тільки тоді, коли по телебаченню виступив президент США Обама і розповів про те, що бен Ладен убитий.
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