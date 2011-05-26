"Сині" хакери створені, щоб нападати на китайських військових

Підрозділи, створені в китайській армії, чинитимуть навчальні хакерські атаки на інформаційні мережі збройних сил КНР і, таким чином, підвищуватимуть готовність Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) до захисту своїх систем управління, заявив офіційний представник міністерства оборони КНР Ген Яньшен.

"Підвищення рівня інформатизації та посилення захисту інформаційних мереж - важлива складова частина бойової підготовки військ. Відповідно до вимог бойової підготовки НВАК створила "мережеву синю армію", - наводить його слова РІА "Новости".

"Синіми" в китайській армії називають війська, які діють за ворога на військових маневрах. Ген Яньшен наголосив, що нині захист інформаційних мереж КНР "доволі слабкий", при цьому КНР нерідко страждає від хакерських атак з-за кордону.