Британські вчені хочуть поєднати ембріон людини з яйцеклітиною тварини

Британська Академія медичних наук вважає, що уряд повинен дозволити створювати гібридні ембріони, що містять клітки людини й тварини. На думку британських науковців, це є необхідним для розвитку медицини і науки. Наука розвивається так швидко, що вже в найближчому майбутньому в них може виникнути гостра потреба, і до цього треба бути готовими, вважають вони.

До того ж такий експеримент не заборонений законодавчо ні в США, ні у Великобританії. "Всі встановлені правила проведення лабораторних випробувань суворо дотримуються, і тому дані дослідження не становлять більшого ризику, ніж робота із звичайними клітинами", - стверджує Мартін Бобров, який очолює колегію з ухвалення рішень британського фонду Wellcome Trust. Водночас він особливо наголосив, що такі ембріони ніколи не будуть імплантовані в тіло жінки або тварини, повідомляє Reuters.

Гібридні ембріони можуть бути створені в двох комбінаціях: яйцеклітина тварини містить генетичну інформацію людини та людський ембріон містить генетичну інформацію тварини. Ця техніка передбачає видобування з яйцеклітини людини чи тварини ядра і подальше введення ядра тварини чи людини відповідно в "порожню" клітину.

Згідно із законом, науковці, які одержали ліцензією Національного комітету з штучного запліднення людини та розвитку ембріології Великобританії, мають право працювати з людським ембріоном протягом 14 днів після його отримання.

Бажання учених працювати з клонуванням є дуже великим. Головна причина в можливості одержувати стволові клітини, за допомогою яких можна виростити будь-яку клітину чи тканину, а це відкриває величезні можливості, наприклад, при лікуванні раніше невиліковних хвороб.

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