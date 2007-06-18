Nokia представила три новинки (фото)

Фінська компанія Nokia, яка є одним з найбільших виробників стільникових телефонів у світі, представила три нові мобільники. Співробітники Nokia сподіваються, що новинки зміцнять позиції компанії у сфері мобільних телефонів середнього класу і дозволять збільшити загальну частку на ринку, повідомляє Reuters.

Що стосується новинок, ними стали мультимедійний телефон Nokia 6267, а також 6121 Classic, і 3500 Classic.

Телефон 6121 підтримує технологію зв`язку 3G, оснащений двома камерами: 2-мегапіксельною для фото- і відеозйомок і додатковою для здійснення відеоконференцій. Коштувати новинка буде 346 доларів.

Найдешевша з представлених моделей, Nokia 3500 Classic, відрізняється наявністю 2-мегапіксельної камери, вбудованого FM-тюнера і порівняно невеликим заявленим періодом автономної роботи в режимі розмови - всього три години. Відповідно, коштувати цей апарат буде 180 доларів.

Розкладний телефон 6267 оснащений 2-мегапіксельною камерою і вбудованим плеєром. Телефон підтримує 3G. Об`єм пам`яті новинки може досягати до 4 гігабайт, час автономної роботи в режимі розмови складає 6,5 години. Орієнтовна вартість - 319 доларів.

Лента.ру