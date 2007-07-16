Працюють усі станції київського метрополітену

Всі станції Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену від сьогоднішнього ранку працюють у звичайному режимі.

Про це УНІАН повідомили в довідковій службі КП «Київський метрополітен».

За словами чергового, ніяких обмежень для пасажирів немає на цій лінії з моменту сьогоднішнього початку роботи метро.

«Сьогодні всі лінії, всі станції працюють, користуйтеся, будь ласка. Потяги рухаються за графіком», - сказав він.

Керівник прес-служби метрополітену Надія ШУМАК повідомила УНІАН, що сьогодні о 5.50 перші потяги виїхали на Сирецько-Печерську лінію і зараз всі потяги рухаються згідно з графіком.

Що стосується ліквідації тріщини в тунелі цієї лінії, вона сказала наступне: «Усередині тунеля всі роботи закінчені. Роботи продовжувать ззовні».

За словами Н.ШУМАК, тепер ніякої небезпеки для пасажирів метро не існує.

«Якщо включили лінію, запустили потяги з пасажирами, звичайно, ні про яку небезпеку не можна говорити. Для нас безпека пасажирів – найголовніший критерій в роботі», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня в 18.05 в Києві між станціями „Осокорки” і „Позняки” Сирецько-Печерської лінії метро під час проведення профілактичних робіт зі зміцнення просідаючого грунту працівники „Метробуду” виявили зсув залізобетонної плити „тюбінга”.

З 18.15 того ж дня між станціями „Осокорки” і „Харьківска” рух потягів був припинений і відключена контактна рейка.

Вранці 14 липня рух потягів був відновлений без висадки і посадки пасажирів на станції „Позняки” - до закінчення ремонтних робіт.