Україна може озброїти новий корвет французькою зброєю замість російської

Україна розглядає можливість залучення французької компанії DCNS до розробки проекту створення українського корвета. Про це повідомило Мінпромполітики республіки, коментуючи підсумки 9-го засідання українсько-французької комісії з питань військово-технічної співпраці, яке закінчилось у Києві.

Як повідомлялося, до кінця 2007 р. Україна планує закінчити підготовку технічного проекту створення корабля класу "корвет", визначеного як базовий для ВМС країни. У питаннях озброєння корабля акцент робитиметься на можливості кооперації підприємств українського оборонно-промислового комплексу з іншими країнами, зокрема, з Росією, Францією і Італією.

Група DCNS - один з основних гравців на міжнародному ринку морських озброєнь з доходом 3 млрд євро. Компанія постачає інтегровані бойові системи на кораблі і підводні човни.

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