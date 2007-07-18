Україна може озброїти новий корвет французькою зброєю замість російської
Група DCNS постачає бойові системи
Україна розглядає можливість залучення французької компанії DCNS до розробки проекту створення українського корвета. Про це повідомило Мінпромполітики республіки, коментуючи підсумки 9-го засідання українсько-французької комісії з питань військово-технічної співпраці, яке закінчилось у Києві.
Як повідомлялося, до кінця 2007 р. Україна планує закінчити підготовку технічного проекту створення корабля класу "корвет", визначеного як базовий для ВМС країни. У питаннях озброєння корабля акцент робитиметься на можливості кооперації підприємств українського оборонно-промислового комплексу з іншими країнами, зокрема, з Росією, Францією і Італією.
Група DCNS - один з основних гравців на міжнародному ринку морських озброєнь з доходом 3 млрд євро. Компанія постачає інтегровані бойові системи на кораблі і підводні човни.