Після землетрусу на найбільшій АЕС у світі виявлено 50 пошкоджень

На сімох блоках найбільшої атомної електростанції в світі Касівадзакі-Каріва (Kashiwazaki-Kariwa) виявлено 50 пошкоджень, викликаних потужним землетрусом магнітудою 6,8 бала, що стався 16 липня. Про це повідомила компанія-оператор АЕС "Токіо денріоку" (Tokyo Denryoku).

Серед проблем, зокрема, загоряння трансформатора, витоки і пошкодження труб, передає РІА Новости.

На АЕС чітко спрацювала система автоматичної зупинки чотирьох блоків реактора, що перебували на той час у дії. Інші три блоки стояли на плановому огляді.

Проте через деякий час в трансформаторі із зовнішнього боку третього блоку почалася пожежа. Пожежники прибули тільки за годину, на гасіння пішли дві години. Керівництво компанії сьогодні визнало, що на АЕС виникли проблеми з подачею води для гасіння.

Потім з`явилася інформація про витік в шостому блоці 1,2 тонни води, що містить радіоактивні речовини. За інформацією "Токіо денріоку", це була вода з басейну для зберігання відпрацьованого уранового палива. Рідина, що витекла, системою дренажу потрапила в море, хоча небезпеки для навколишнього середовища в такій кількості, на думку компанії, не представляє.

Сьогодні стало відомо, що на території АЕС перекинулася близько сотні бочок, в яких зберігаються низько-радіоактивні ядерні відходи. Як повідомила "Токіо денріоку", у декількох бочок відійшли кришки, і зараз уточнюється, чи витік вміст і чи було завдано збитку навколишньому середовищу.

Керівництву "Токіо денріоку" заборонено запускати реактор до тих пір, поки не буде повністю засвідчено, що це безпечно. Фахівці компанії продовжують огляд об`єктів на предмет пошкоджень.

За словами експертів, при проектуванні електростанції бралася до уваги наявність поряд з нею двох активних пластів земної кори, які, почавши рухатися, могли привести до коливань поверхні. Проте, на цей раз в рух прийшов крупний пласт площею, приблизно, 20 на 30 кілометрів, що знаходиться західніше в морі, про існування якого проектувальники не підозрювали. За оцінками фахівців, він просунувся, приблизно, на 70 сантиметрів.

Крім того, станція будувалася відповідно до старих норм, які припускають запас міцності, розрахований на поштовхи магнітудою 6,5. Землетрус був більшої сили. Тому генеральний секретар уряду Ясухіса СІОДЗАКІ запропонував переглянути нормативи сейсмостійкості для атомних електростанцій.