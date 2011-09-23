Шеститонний супутник впаде на Землю в найближчі 24 години

Американське аерокосмічне відомство (NASA) повідомляє про очікуване падіння на Землю старого космічного апарату UARS. 2005 року він закінчив виконання своєї програми і відтоді некерований. В останні дні супутник почав наближатися до щільним шарів атмосфери. За даними NASA, падіння має статися протягом найближчих 24 годин, але де саме це станеться, передбачити важко.

При входженні супутника вагою близько шести тонн в щільні шари атмосфери, більша його частина згорить, однак поверхні планети досягнуть близько двох десятків фрагментів загальною вагою в п`ятсот кілограмів.

За запевненнями NASA, дуже малоймовірно, щоб уламки кого-небудь зачепили. За наближенням супутника ведеться постійне спостереження з метою завчасно визначити місце ймовірного падіння і повідомити до наземних служб.