Азаров сподівається на завтрашній компроміс у Москві

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що на завтрашній зустрічі президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА буде досягнутий компроміс у газових переговорах.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, відповідаючи на запитання, як він оцінює завтрашні переговори і чи піде Росія на поступки, чи вдасться переглянути газовий договір.

«Як і ви, я сподіваюся на досягнення компромісу, адже питання для країни і для наших людей не просто актуальне, а архіважливе», - написав М.АЗАРОВ