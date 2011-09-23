Азаров сподівається на завтрашній компроміс у Москві
23:39, 23 вересня 2011Наука та IT
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Прем`єр вийшов у Facebook
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що на завтрашній зустрічі президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА буде досягнутий компроміс у газових переговорах.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, відповідаючи на запитання, як він оцінює завтрашні переговори і чи піде Росія на поступки, чи вдасться переглянути газовий договір.
«Як і ви, я сподіваюся на досягнення компромісу, адже питання для країни і для наших людей не просто актуальне, а архіважливе», - написав М.АЗАРОВ
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