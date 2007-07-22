Бурі на Марсі можуть вивести з ладу марсоходи NASA

Потужні пилові бурі, що почалися на Марсі, загрожують роботі марсоходів NASA. Про це повідомили представники американського космічного агентства.

Як передає ВВС, за їхніми словами, через пил, що здійнявся, сонячні батареї «Opportunity» і «Spirit» не можуть зарядитися.

Пилові бурі переслідують марсоходи, працюючі в різних частинах планети на південь від марсіанського екватора, вже протягом місяця. Згідно прогнозів, вони можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.

За словами фахівців, головна загроза полягає у тому, що марсоходам може не вистачити електроенергії, щоб розігрівати свої системи. Для того, щоб цього не допустити, вчені прагнуть звести активність «Opportunity» і «Spirit» до мінімуму.