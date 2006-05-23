Forbes назвав найкращі мотоцикли у світі

Кращим мотоциклом для подорожей Forbes вважає "шляховик" Honda Gold Wing за ціною від $19 тисяч. Цей мотоцикл з габаритами невеликого автомобіля оснащений задньою передачею, вбудованою навігаційною системою і навіть подушкою безпеки.

Найексклюзивнышим мотоциклом був визнаний Yamaha YZF-R1 LE, який при відносно невеликій ціні - $18 тис. - практично неможливо купити, оскільки він був випущений обмеженою партією в 500 одиниць. Гоночний байк оснащений 6-ступінчастою КПП і літровим двигуном.

Ще складніша справа з мотоциклом Victory Las Vegas Jackpot вартістю від $17,5 тис., який переміг в номінації "кращий американський мотоцикл". Цей чоппер з величезним заднім колесом випускається маленькою американською фірмою мізерними партіями. Решта моделей рейтингу цілком доступна.

Кращим іноземним мотоциклом американці визнали італійський Ducati Paul Smart за ціною від $14 тис., який за достатньо скромну ціну пропонує своєму власнику стильний дизайн і вражаючі динамічні характеристики.

Велику частину решти позицій зайняли японські моделі. Yamaha R1 всього за $11,3 тис. зробить свого власника найшвидшим на дорозі. Kawasaki KLX110 ціною в $1700 визнаний кращим вибором для підлітків. Найуніверсальнышим мотоциклом для міста названий Suzuki Boulevard S83 вартістю від $8,5 тисяч. На тисячу дешевше обійдеться кращий скутер Aprilia Scarabeo 500 ABS - другий "італієць" в рейтингу.

Для нашого бруду кращий варіант за версією Forbes - Honda CRF250X вартістю від $6,4 тисяч. А Suzuki Supermoto DR-Z400SM вартістю від $6,1 тис. зачарував американських фахівців і, не володіючи ексклюзивними якостями, все ж таки зайняв місце в десятці кращих як мотоцикл для задоволення, пише GZT.ru.

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