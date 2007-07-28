Знаменитий гравець у GunBound не видав свій пароль справжнім злочинцям

Чотири озброєні мешканці Бразилії викрали одного з найвідоміших геймерів цієї країни. Погрожуючи пістолетом, злочинці, вік яких становив від 19 до 27 років, вимагали від жертви видати... пароль від рахунку в багатокористувацькій грі, повідомляє Лента.руз посиланням на сайт Gizmodo.

Молодик є одним із сильних користувачів GunBound - гри, що розроблена в Кореї і поєднує покрокової стратегії та RPG. Геймер досяг таких успіхів у віртуальному світі, що викрадачі сподівалися продати пароль від його рахунку за 8000 доларів.

Цікаво, що заманюючи жертву на зустріч, злочинці скористалися ще однією мережевою службою - популярним у Бразилії соціальним сервісом Orkut. Подруга одного з викрадачів познайомилася на цьому сайті з геймером і запросила його на побачення.

За п`ять годин, проведених під дулом пістолета, геймер так і не видав пароля. Потім його звільнила поліція.